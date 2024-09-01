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19:06, 1 сентября 2024Интернет и СМИ

Немецкие авиаперелеты подверглись хакерским атакам

Bild: служба управления воздушными полетами Германии подверглась хакерской атаке

Фото: Bernd Dittrich / Unsplash

Служба управления воздушными полетами (DFS) Германии подверглась хакерской атаке. Об этом сообщает Bild.

Пункт управления немецкими авиаперелетами неподалеку от Франкфурта подвергся хакерским атакам неизвестных на прошлой неделе. Как утверждается, в результате атак воздушное сообщение не пострадало, а ведомство устраняет последствия.

«Наши офисные коммуникации были взломаны, и в настоящее время мы принимаем защитные меры», — сообщил представитель DFS. Он также отметил, что правоохранительные органы ФРГ в настоящий момент устанавливают причастных к атаке.

Ранее хакеры атаковали государственные сайты Франции после задержания основателя Telegram Павла Дурова. По данным газеты Le Parisien, эти сайты в течение дня медленно грузились и периодически были недоступны.

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