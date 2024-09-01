Немецкие авиаперелеты подверглись хакерским атакам

Bild: служба управления воздушными полетами Германии подверглась хакерской атаке

Служба управления воздушными полетами (DFS) Германии подверглась хакерской атаке. Об этом сообщает Bild.

Пункт управления немецкими авиаперелетами неподалеку от Франкфурта подвергся хакерским атакам неизвестных на прошлой неделе. Как утверждается, в результате атак воздушное сообщение не пострадало, а ведомство устраняет последствия.

«Наши офисные коммуникации были взломаны, и в настоящее время мы принимаем защитные меры», — сообщил представитель DFS. Он также отметил, что правоохранительные органы ФРГ в настоящий момент устанавливают причастных к атаке.

Ранее хакеры атаковали государственные сайты Франции после задержания основателя Telegram Павла Дурова. По данным газеты Le Parisien, эти сайты в течение дня медленно грузились и периодически были недоступны.