Государственные сайты Франции атаковали хакеры после задержания Дурова

Хакеры атаковали государственные сайты Франции после задержания Павла Дурова

Хакеры атаковали несколько государственных сайтов Франции после задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова. Об этом пишет газета Le Parisien.

Отмечается, что 25 августа кибератакам подверглись сайт государственных услуг Франции, портал Национального агентства по безопасности лекарств и товаров медицинского назначения и другие ресурсы. По данным газеты, эти ресурсы в течение дня медленно грузились и периодически были недоступны.

Специалист по кибербезопасности Клеман Доминго заявил газете, что в ближайшее время стоит ожидать возможного усиления подобных атак.

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии отказались комментировать дело Дурова. Орган исполнительной власти Евросоюза порекомендовал обращаться за информацией по этому вопросу к французским властям.