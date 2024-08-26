Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:20, 26 августа 2024Интернет и СМИ

Государственные сайты Франции атаковали хакеры после задержания Дурова

Хакеры атаковали государственные сайты Франции после задержания Павла Дурова

Фото: Jefferson Santos / Unsplash

Хакеры атаковали несколько государственных сайтов Франции после задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова. Об этом пишет газета Le Parisien.

Отмечается, что 25 августа кибератакам подверглись сайт государственных услуг Франции, портал Национального агентства по безопасности лекарств и товаров медицинского назначения и другие ресурсы. По данным газеты, эти ресурсы в течение дня медленно грузились и периодически были недоступны.

Специалист по кибербезопасности Клеман Доминго заявил газете, что в ближайшее время стоит ожидать возможного усиления подобных атак.

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии отказались комментировать дело Дурова. Орган исполнительной власти Евросоюза порекомендовал обращаться за информацией по этому вопросу к французским властям.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Каким оружием она атаковала цели в Киеве, Одессе и Львове?

      105-летний мужчина рассказал о сладком секрете долголетия

      ИИ начнет обучаться бесконечно

      Раскрыты способы нормализовать давление без лекарств

      Из-за пожара на российском нефтезаводе возбуждено дело

      Целесообразность обкатки новых авто оценили

      В Госдуме ответили на заявление Зеленского о мире

      Россиянам раскрыли топ-10 бюджетных направлений для путешествий по стране

      Названы последствия пожара на атакованном хуситами нефтяном танкере в Красном море

      ВС России сорвали попытку наемников ВСУ занять плацдармы на левобережье Днепра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше