Shot: один из летевших на Москву БПЛА упал на территории частного дома

Видео: Telegram-канал Shot

Очевидцы сняли видео с летевшим на Москву беспилотником. Они сообщили Telegram-каналу Shot, что аппарат упал на территории частного жилого дома в Раменском округе.

Свидетели происшествия отметили, что дрон рухнул прямо на коттеджный поселок комфорт-класса «Севиан Вилладж». Местные жители услышали громкий хлопок и увидели огненное облако. По предварительным данным, никто не пострадал, на место выехали экстренные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили очередной беспилотник в Раменском городском округе. Число ликвидированных БПЛА достигло десяти.

В Минобороны отчитались, что силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России, из них два над территорией Москвы и семь над Подмосковьем.

