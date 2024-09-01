Жена Александра Петрова показала редкое фото с актером

Жена актера Александра Петрова показала редкое совместное фото

В сети появилось редкое совместное фото актера Александра Петрова с супругой. Снимок опубликовала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) его жена Виктория Антонова.

Пост, в котором супруга Петрова разместила фотографию, дополнен комментарием: «Август, лето». На кадре супруги позируют в черном, прижимаясь щека к щеке. Петров стоит в луче софита, в то время как лицо Антоновой залито красным светом.

Среди других фото, опубликованной в сети, — виды леса, пруда и справка о положительных результатах теста на коронавирус. Кроме того, Антонова опубликовала снимок, на котором запечатлела шов на колене.

О женитьбе артиста стало известно в сентябре 2023 года. Петров сообщил, что они с девушкой случайно познакомились на улице и после нескольких встреч поженились.

Ранее Антонову заподозрили в наличии актерских амбиций. Анкету с ее данными нашли на сервисе кастингов. В ней указывалось о модельном опыте и участии в театральной постановке.