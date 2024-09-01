Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:58, 1 сентября 2024Культура

Жена Александра Петрова показала редкое фото с актером

Жена актера Александра Петрова показала редкое совместное фото
Виктория Антонова

Виктория Антонова. Фото: @viktoriyaantonova_

В сети появилось редкое совместное фото актера Александра Петрова с супругой. Снимок опубликовала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) его жена Виктория Антонова.

Пост, в котором супруга Петрова разместила фотографию, дополнен комментарием: «Август, лето». На кадре супруги позируют в черном, прижимаясь щека к щеке. Петров стоит в луче софита, в то время как лицо Антоновой залито красным светом.

Среди других фото, опубликованной в сети, — виды леса, пруда и справка о положительных результатах теста на коронавирус. Кроме того, Антонова опубликовала снимок, на котором запечатлела шов на колене.

О женитьбе артиста стало известно в сентябре 2023 года. Петров сообщил, что они с девушкой случайно познакомились на улице и после нескольких встреч поженились.

Ранее Антонову заподозрили в наличии актерских амбиций. Анкету с ее данными нашли на сервисе кастингов. В ней указывалось о модельном опыте и участии в театральной постановке.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль рассказал об ответе России на вторжение ВСУ в Курскую область. Он не будет разовым событием

      На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта

      Стала известна причина смерти израильских заложников в Газе

      Жена Александра Петрова показала редкое фото с актером

      В WhatsApp появится защита от нежелательных собеседников

      Стало известно об «аномальном» ударе по ВСУ в Угледаре

      Берлин и Париж попытались склонить к прекращению огня на Украине

      В США заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области

      Кремль назвал онлайн-разговор Путина и Байдена бескомпромиссным

      Участник СВО не нашел управу на вымогателей и попал в больницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше