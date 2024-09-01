Комбат ВСУ Кузик: офицеры скрывали правду о потерях среди солдат

Командир батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Кузик в интервью изданию Hromadske обвинил офицеров в замалчивании правды. По его словам, командованию в армии не привыкли докладывать плохие новости.

По словам Кузика, из-за сокрытия информации командование составляет планы на основе искаженной информации — в том числе о потерях среди солдат. «Это ужасное словосочетание — "ситуация тяжелая, но контролируемая"», — заметил кобмат, подчеркнув, что за подобные слова надо расстреливать.

Кузик считает, что большинство офицеров искренне воюет за Украину, но не умеет говорить правду. «Для них героизм — это не сохранить подразделение, выжить и выполнить задачу, поубивать кучу врагов. Для них героизм — вот это понятие "стоик"», — заявил он.

Комбат ВСУ также полагает, что командиры не привыкли, что рядовой солдат может иметь субъектность. «А мне кажется наоборот. Чем субъектнее солдат, тем больше у него профессиональных навыков и выше самооценка», — заявил Кузик.

Ранее офицер Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил о катастрофе для ВСУ в Курской области. По его словам, украинской армии не хватает солдат.