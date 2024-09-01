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17:36, 1 сентября 2024Мир

В Иране назвали причину падения вертолета бывшего президента

ТАСС: вертолет бывшего президента Ирана Раиси потерпел крушение из-за тумана

Фото: Ali Hamed Haghdoust / IRNA / WANA / Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана назвал главные причины падения вертолета бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает ТАСС.

В окончательном отчете говорится, что вертолет бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение из-за климатических условий. Специалисты охарактеризовали их как сложные. Отмечается, что в весенний период в регионе образуется густая масса тумана.

Представители генштаба ВС Ирана подчеркнули, что вертолет президента оказался среди поднявшегося тумана при наборе высоты, а затем столкнулся с горой. Версии трагедии, связанные с попаданием снаряда или воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), эксперты исключили.

Перевозивший Эбрахима Раиси вертолет рухнул 19 мая. Кроме бывшего президента на борту находились глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате происшествия не выжил ни один из пассажиров.

В конце августа источники Fars рассказали, что была установлена окончательная причина крушения вертолета бывшего президента Ирана. «Есть уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем», — заявил собеседник агентства.

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      Андрей Ставицкий
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