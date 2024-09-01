Раскрыты подробности дела о поставке некачественных бронежилетов для российских военных

В деле о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ появятся новые эпизоды

В ходе расследования уголовного дела о поставках некачественных бронежилетов для ВС РФ могут появиться новые эпизоды. Об этом свидетельствуют материалы дела, которые приводит РИА Новости.

«Изъяты не все предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также не выявлены все эпизоды преступной деятельности фигурантов», — отмечается в документах.

Ранее за мошенничество в крупном размере были помещены под стражу по решению суда поставщики — генеральный директор группы «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финдиректор Виктория Антонова. Накануне им продлили меру пресечения до 3 декабря.

По данным следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение не менее 2,4 миллиарда рублей, выделенных Минобороны в рамках госконтракта на поставку средств защиты. Компания поставила армии не менее 20 040 бронежилетов, не соответствующих принятым нормативам.