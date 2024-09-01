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00:26, 1 сентября 2024Экономика

Россиянам стало сложнее взять кредит

ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российский Центробанк (ЦБ) с 1 сентября повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам. Как объяснил сам регулятор, такая мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков.

Регулятор зафиксировал, что рост задолженности по таким кредитам ускорился. В частности, в мае задолженность увеличилась на 2 процента, в апреле и марте — на 1,8 процента. Годовые темпы роста задолженности составили 18,1 процента, а это значительно опережает динамику доходов населения (14,2 процента в первом квартале 2024 года к первому кварталу 2023 года) и способствует росту долговой нагрузки граждан.

Ранее сообщалось, что за год россияне стали гораздо чаще допускать просрочку по выданным кредитам наличными. Речь идет о заметном росте доли предоставленных в январе и апреле ссуд с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи. За год их доля увеличилась более чем вдвое — с около 0,5 до 1,2 процента.

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      Платон Щукин
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