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08:55, 1 сентября 2024Бывший СССР

Российские военные нанесли два удара по району аэродрома ВСУ

Лебедев: военные нанесли два удара по району аэродрома ВСУ под Кривым Рогом

Фото: Pixabay

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о нанесении двух ночных ударов по району аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кривым Рогом, передает РИА Новости.

«Ночью 1 сентября в Криворожском районе Днепропетровской области прозвучали два взрыва. Наши люди пишут, что удар был в стороне Долгинцевского аэродрома», — заявил он.

Лебедев добавил, что, по имеющимся данным, на соседствующую с данным объектом железнодорожную станцию постоянно прибывают грузы и происходит сортировка. На самом аэродроме находятся подземный командный пункт и склады.

Ранее экипаж вертолета Ми-28НМ поразил скопления личного состава и бронетехники ВСУ в приграничье Курской области. Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям украинских войск.

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      Марина Совина
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