Российские военные нанесли два удара по району аэродрома ВСУ

Лебедев: военные нанесли два удара по району аэродрома ВСУ под Кривым Рогом

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о нанесении двух ночных ударов по району аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кривым Рогом, передает РИА Новости.

«Ночью 1 сентября в Криворожском районе Днепропетровской области прозвучали два взрыва. Наши люди пишут, что удар был в стороне Долгинцевского аэродрома», — заявил он.

Лебедев добавил, что, по имеющимся данным, на соседствующую с данным объектом железнодорожную станцию постоянно прибывают грузы и происходит сортировка. На самом аэродроме находятся подземный командный пункт и склады.

Ранее экипаж вертолета Ми-28НМ поразил скопления личного состава и бронетехники ВСУ в приграничье Курской области. Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям украинских войск.