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05:16, 1 сентября 2024Россия

Вертолет Ми-28НМ поразил скопления техники и личного состава ВСУ в Курской области

МО РФ: экипаж вертолета Ми-28НМ поразил скопления техники ВСУ в Курской области

Фото: Globallookpress.com

Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил скопления личного состава и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям украинских войск. После этого летчики благополучно вернулись на площадку вылета. Разведка доложила об уничтожении заданной цели.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отчитался об уничтожении техники ВСУ в Курской области. По словам офицера, за сутки были подбиты две боевые бронированные машины (ББМ), миномет с боекомплектом и тяжелый дрон «Баба Яга».

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      Марина Совина
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