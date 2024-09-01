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17:19, 1 сентября 2024Бывший СССР

Самая богатая республика СССР стала самой бедной страной Европы

Цырдя: Молдавия стала самой бедной страной Европы за 20 лет евроинтеграции

Фото: Johanna Geron / Reuters

Из самой богатой республики СССР Молдавия стала самой бедной страной Европы. Об этом заявил депутат от парламентского Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Его цитирует РИА Новости.

«За 20 лет евроинтеграции Молдова из самой богатой республики СССР стала самой бедной страной Европы. Сегодня Молдова и Украина имеют по 4,5 тысячи долларов ВВП на душу человека. Это в два раза ниже чем в Азербайджане, в три раза ниже чем в России», — сказал депутат, отметив, что страна упускает шанс на модернизацию, продолжая путь деиндустриализации, деурбанизации и дешколяризации.

Ранее экс-президент Молдавии Владимир Воронин описал прошедшие в июне переговоры о членстве республики в Европейском союзе словами «попили пиво в кабачке».

20 августа президент республики Майя Санду в своем обращении к народу призвала граждан страны принять участие в референдуме по евроинтеграции независимо от их позиции. Она подчеркнула, что референдум «предназначен для всего народа этой страны», от которого 20 октября ожидают мнения по вопросу дальнейшего внешнеполитического курса республики.

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