Стало известно о пострадавших в результате обстрела Белгорода

Mash: в результате обстрела Белгорода пострадали минимум два человека

Как минимум два человека пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала Shot, в результате атаки ВСУ были ранены мать и ребенок.

Mash уточняет, что ВСУ использовали чешскую реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire, всего было выпущено семь снарядов. Отмечается, что один из них упал рядом с продуктовым магазином напротив школы №47 на улице 5 Августа. Источник дополняет, что ракета впервые прилетела в этот район за все время обстрелов города.

Ранее сообщалось, что серия взрывов прогремела в Белгороде на фоне ракетной опасности 1 сентября.