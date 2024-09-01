Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:41, 1 сентября 2024Россия

Стало известно о пострадавших в результате обстрела Белгорода

Mash: в результате обстрела Белгорода пострадали минимум два человека

Кадр: Telegram-канал Mash

Как минимум два человека пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала Shot, в результате атаки ВСУ были ранены мать и ребенок.

Mash уточняет, что ВСУ использовали чешскую реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire, всего было выпущено семь снарядов. Отмечается, что один из них упал рядом с продуктовым магазином напротив школы №47 на улице 5 Августа. Источник дополняет, что ракета впервые прилетела в этот район за все время обстрелов города.

Ранее сообщалось, что серия взрывов прогремела в Белгороде на фоне ракетной опасности 1 сентября.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о начале штурма Угледара

      Военный эксперт высказался о запасах беспилотников у Украины

      Губернатор рассказал о последствиях очередного удара ВСУ по Белгороду

      Тигрица попала под поезд в Приморье

      Правительство выделило деньги на питание и ПВР для эвакуированных жителей Курской области

      Стало известно о пострадавших в результате обстрела Белгорода

      Москвичам спрогнозировали погоду в День города

      Появилось видео авиационного удара по подразделениям ВСУ в Курской области

      Серия взрывов произошла в Сумах

      В Финляндии отвергли размещение ядерного оружия НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше