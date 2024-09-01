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19:42, 1 сентября 2024Силовые структуры

Суд арестовал железную дорогу украинского олигарха Ахметова

Суд арестовал принадлежащие компании Ахметова 1,5 километра железной дороги

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд арестовал принадлежащие компании украинского олигарха Рината Ахметова 1,5 километра железной дороги. Об этом сообщает РИА Новости.

Басманный районный суд Москвы наложил арест на имущество и активы компании «Метинвест Евразия», бенефициаром которой является Ахметов. Как утверждается, со счетов компании осуществлялись денежные переводы на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В число активов холдинга олигарха входили доли в нескольких компаниях, сооружение и десять зданий в Севастополе, шесть зданий в Симферополе, а также шесть железнодорожных путей общей протяженностью почти 1,5 километра. Также арест был наложен на денежные средства и автомобили компании.

Ранее российские приставы изъяли в доход государства акции двух компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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