Суд арестовал железную дорогу украинского олигарха Ахметова

Суд арестовал принадлежащие компании Ахметова 1,5 километра железной дороги

Суд арестовал принадлежащие компании украинского олигарха Рината Ахметова 1,5 километра железной дороги. Об этом сообщает РИА Новости.

Басманный районный суд Москвы наложил арест на имущество и активы компании «Метинвест Евразия», бенефициаром которой является Ахметов. Как утверждается, со счетов компании осуществлялись денежные переводы на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В число активов холдинга олигарха входили доли в нескольких компаниях, сооружение и десять зданий в Севастополе, шесть зданий в Симферополе, а также шесть железнодорожных путей общей протяженностью почти 1,5 километра. Также арест был наложен на денежные средства и автомобили компании.

Ранее российские приставы изъяли в доход государства акции двух компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).