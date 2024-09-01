В Лондоне объяснили причину взрыва и пожара в городе

Пожар в Лондоне произошел из-за взрыва на съемках, вышедшего из-под контроля

Пожар в районе Лондона Сильвертаун произошел после запланированного взрыва на съемочной площадке, который вышел из-под контроля, говорится в сообщении пожарной службы британской столицы в соцсети X.

Возгорание удалось быстро потушить. «Один фургон был уничтожен огнем, и большая часть легкового автомобиля и грузовика были повреждены пламенем. В настоящее время сообщений о пострадавших нет», — заявили там.

Вечером 31 августа Daily Mail сообщила, что недалеко от стадиона O2 в Лондоне, который является третьей по вместимости крытой площадкой в стране, произошли взрывы, после чего начался пожар. Вскоре после этого полиция города заявила, что возникшее возгорание связано со съемками.