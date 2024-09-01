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00:39, 1 сентября 2024Россия

В МЧС рассказали сложном поиске пропавшего вертолета из-за тумана и дождя

МЧС: поиски пропавшего вертолета на Камчатке продолжаются, несмотря на погоду
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Поиски пропавшего вертолета Ми-8 на Камчатке продолжаются, несмотря на погоду, сообщили в МЧС России. Туман и дождь осложняют работу спасателей, на территории действует циклон.

В ведомстве уточнили, что Ми-8 ищут более 40 человек. Среди них специалисты Камчатского спасательного центра МЧС, егеря и волонтеры на квадроциклах. Кроме того, в готовности находится авиация.

Вертолет Ми-8, принадлежащий компании «Витязь-Аэро», который осуществлял туристическую поездку пропал с радаров утром 31 августа. Экипаж должен был выйти на связь около 7:15 по Москве, однако этого не произошло. На борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров.

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      Сергей Грехов
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