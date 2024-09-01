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20:16, 1 сентября 2024Россия

В Саратове бетонная плита упала на двух подростков

В Саратове бетонная плита упала на двух подростков, один из них не выжил

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Саратове бетонная плита упала на двух подростков, один из них не выжил. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщает в своем Telegram-канале региональное управление Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве уточнили, что мальчику, который не выжил, было 12 лет. Его 13-летний приятель госпитализирован с травмами.

Уже возбуждено уголовное дело, добавили в СК.

Ранее 1 сентября после очередного обстрела Белгорода и прилегающего района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы двое детей. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, у одного из них проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго — обширные раны обеих ног.

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      Игорь Дмитров
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