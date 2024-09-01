Военный эксперт высказался о запасах беспилотников у Украины

Военный эксперт Дандыкин заявил о большом запасе беспилотников у Украины

У Украины достаточно большой запас беспилотников за счет поставок от союзников, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об имеющемся у Киева арсенале дронов.

«Есть международная организация по поставке беспилотников Украине, в нее входит 15 государств. Туда не входят США, но входят Франция, Италия, прибалтийские республики — Эстония, Латвия и Литва, — даже Новая Зеландия. Они хотят до февраля следующего года поставить миллион разных беспилотников. Сейчас это единственное, чем они могут где-то как-то приостанавливать наше наступление. Миллион — это очень много. Они могут говорить, что собирают их где-то в сарае, но реально поставки идут из этих государств с большими возможностями», — сказал он.

Украина в ночь на 1 сентября осуществила самую мощную атаку беспилотниками по российской территории за все время боевых действий. Под удар попали 16 регионов, больше всего дронов было запущено в сторону приграничных регионов. Всего Минобороны отчиталось о перехвате 158 аппаратов.

Это не первая крупная атака дронами за последнее время. Еще одна произошла 14 августа, когда в сторону российской территории было выпущено не менее 117 дронов.