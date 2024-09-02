Администрацию Байдена обвинили в причастности к торговле детьми и наркотиками

NYP: администрация Байдена причастна к торговле детьми из-за ситуации на границе

Администрацию президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис обвинили в «соучастии» в торговле детьми и наркотиками. С таким заявлением выступил генеральный директор компании Goya Foods Роберт Унануэ, его слова приводит газета New York Post (NYP).

Он указал на неспособность Вашингтона контролировать южную границу страны. По его словам, в США прибыли десятки членов сальвадорской банды, а также банды из Венесуэлы и других стран, которые разоряют пригородные кварталы и запугивают людей.

Ранее сын кандидата в президенты США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший назвал Камалу Харрис «царицей границы» (border czar), указав на ее разрушительную миграционную политику.

Одним из ключевых направлений вице-президентства Камалы Харрис стал вопрос нелегальной миграции, так как при Байдене было отменено большинство ограничений Трампа. Несмотря на разработку мер по борьбе с сокращением потока беженцев совместно с лидерами стран Центральной Америки, количество незаконных пересечений границы стало рекордным.