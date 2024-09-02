Разводящиеся Бен Аффлек и Джей Ло потеряют миллионы на продаже особняка

NewsNation: Аффлек и Лопес рискуют потерять 25 миллионов при продаже дома

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес рискуют потерять 25 миллионов долларов (2,3 миллиарда рублей), выставив свой особняк на продажу по завышенной цене. Многомиллионные убытки разводящейся паре предрекает NewsNation, ссылаясь на инвесторов.

Знаменитости оценили свой совместный дом в Беверли-Хиллз в 68 миллионов долларов (6,2 миллиарда рублей), однако в действительности он не стоит этих денег. «Этот дом на самом деле стоит от 40 до 50 миллионов долларов», — заключили эксперты. На ценник в случае этого поместья прежде всего влияет локация, считают специалисты. «Он расположен в ужасном месте. Уоллингфорд Эстейтс — закрытый комплекс без охраны», — цитирует инвестора издание.

Большая часть домов поблизости была построена в 70-х, их реальная стоимость варьируется от 5 до 10 миллионов долларов. На их фоне усадьба Аффлека и Лопес выглядит аляповато и старомодно, а дополнительные постройки на ее территории бессмысленны (к примеру, крытый спортивный комплекс). «Дом уродлив. Он был построен в 2001 году посредственным застройщиком с плохим архитектурным вкусом... Это мешанина стилей с фальшивой французской крышей», — заключил источник.

Выгодно продать эту недвижимость не удастся также из-за налога — он составляет 762 тысячи долларов (69,5 миллиона рублей) в год. Вдобавок на страховку и содержание дома уходит еще 750 тысяч (68,4 миллиона рублей). «Так что, кто бы ни купил его, он будет выкладывать не менее полутора миллионов долларов в год только на электричество (...) Это просто большой бриллиант с изъянами», — добавил инсайдер.

Площадь объекта составляет 4,3 тысячи квадратных метров. В особняке есть 12 спален и 24 ванные комнаты. В доме оборудованы тренажерный зал, домашний кинотеатр, винный погреб, парикмахерская, маникюрный салон, сауна и массажный кабинет. На территории есть отдельный спортивный зал, площадка для баскетбола, боксерский ринг, бассейн и дом для охраны с двумя спальнями. Для удобства гостей возле поместья находится автостоянка, рассчитанная на 92 парковочных места.

Усадьбу в Беверли-Хиллз Аффлек и Лопес приобрели в июне прошлого года более чем за 60 миллионов долларов. Ради дорогостоящей покупки звездная чета влезла в ипотеку сроком на 30 лет. Супруги взяли ссуду размером 20 миллионов долларов.