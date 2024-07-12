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16:40, 12 июля 2024Экономика

Бен Аффлек и Джей Ло решили избавиться от семейного гнездышка на фоне слухов о разводе

Mansion Global: Бен Аффлек и Джей Ло решили продать особняк в Беверли-Хиллз
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Allison Dinner / Reuters

Звездная чета Аффлек и Лопес решили избавиться от особняка в Беверли-Хиллз, купленного вскоре после свадьбы. Информация о продаже появилась на фоне слухов о разводе пары, напоминает Mansion Global.

Лот, по сведениям издания, оценили в 68 миллионов долларов. Известие о продаже семейного гнездышка Бена Аффлека и Джей Ло было довольно ожидаемым — месяц назад в профиле особняка на сайте продажи недвижимости Zillow было опубликовано полсотни новых фотографий — как изнутри, так и снаружи.

Площадь объекта составляет 4,3 тысячи квадратных метров. В особняке есть 12 спален и 24 ванные комнаты. Внутри дома также оборудован тренажерный зал, домашний кинотеатр, винный погреб, парикмахерская, маникюрный салон, сауна и массажный кабинет. На территории также есть отдельный спортивный зал, площадка для баскетбола, боксерский ринг, бассейн и дом для охраны с двумя спальнями. Для удобства гостей возле поместья находится автостоянка, рассчитанная на 92 парковочных места.

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Усадьбу в Беверли-Хиллз Аффлек и Лопес приобрели в июне прошлого года более чем за 60 миллионов долларов. Ради дорогостоящей покупки звездная чета влезла в ипотеку сроком на 30 лет. Супруги взяли ссуду размером 20 миллионов долларов.

Слухи о скором разводе голливудского актера Бена Аффлека и американской певицы Дженнифер Лопес спустя два года брака появились в середине мая. По данным инсайдеров, артист уже съехал из их общего пентхауса, и супруги начали подготовку к бракоразводному процессу.

Поспособствовало спекуляциям и появление певицы на премьере своего нового фильма «Атлас». 54-летняя артистка прошла по красной дорожке без мужа, однако при этом она не сняла кольцо с безымянного пальца левой руки. Возможной причиной семейного конфликта называют недовольство Аффлека работой жены. Выяснилось, что звезда «Лиги справедливости» уже давно ссорится с творческой командой жены, считая, что ей нужно пересмотреть свое отношение к работе.

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      Виктория Клабукова
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