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05:01, 7 июня 2024Экономика

Бена Аффлека и Джей Ло заподозрили в продаже дома на фоне слухов о разводе

Daily Mail: Бен Аффлек и Джей Ло могли приступить к продаже общего дома

Фото: Daziram / Globallookpress.com

Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес могли приступить к продаже особняка в Беверли-Хиллз. В этом супругов заподозрила газета Daily Mail на фоне слухов об их разводе.

На сайте продажи недвижимости Zillow журналисты обнаружили полсотни ранее неопубликованных фотографий дома звездной пары, в том числе и снимки экстерьера. Несмотря на то, что поместье числится проданным, новые фото могут говорить о подготовке дома к экспозиции. Также на сайте обновились сведения о доме.

Усадьбу в Беверли-Хиллз Аффлек и Лопес приобрели в июне прошлого года более чем за 60 миллионов долларов. Ради дорогостоящей покупки звездная чета влезла в ипотеку сроком на 30 лет. Супруги взяли ссуду размером 20 миллионов долларов.

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В особняке есть 12 спален и 24 ванные комнаты. Внутри дома также оборудован тренажерный зал, домашний кинотеатр, винный погреб, сауна и массажный кабинет. На территории также есть отдельный спортивный зал, бассейн и дом для охраны. Для удобства гостей возле поместья находится автостоянка, рассчитанная на 92 парковочных места.

Слухи о скором разводе голливудского актера Бена Аффлека и американской певицы Дженнифер Лопес спустя два года брака появились в середине мая. По данным инсайдеров, артист уже съехал из их общего пентхауса, и супруги начали подготовку к бракоразводному процессу.

Поспособствовал спекуляциям и недавнее появление певицы на премьере своего нового фильма «Атлас». 54-летняя артистка прошла по красной дорожке без мужа, однако при этом она не сняла кольцо с безымянного пальца левой руки. Возможной причиной семейного конфликта называют недовольство Аффлека работой жены. Выяснилось, что звезда «Лиги справедливости» уже давно ссорится с творческой командой жены, считая, что ей нужно пересмотреть свое отношение к работе.

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      Виктория Клабукова
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