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18:50, 2 сентября 2024Экономика

Биржевые цены на бензин выросли до максимума за год

Биржевая стоимость Аи-92 впервые почти за год превысила 59 тысяч рублей за тонну

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов в понедельник, 2 сентября, превысила 59 тысяч рублей за тонну, дойдя до 59 279 рублей, свидетельствуют данные площадки.

Цена бензина Аи-95 также выросла, до 71 563 рублей за тонну. Эта марка торгуется выше 70 тысяч рублей уже почти два месяца, однако локальный максимум был достигнут в середине июля.

Для предотвращения дефицита и роста розничных цен российские власти до конца года запретили экспорт бензина, за исключением поставок, предусмотренных государственными соглашениями. В связи с этим в Минэнерго ожидают, что стоимость топлива на АЗС будет расти в соответствии с инфляцией.

Одновременно Росстат прекратил публикацию данных о производстве нефтепродуктов, в том числе бензинов, в стране. Как объяснили в Минэнерго, обнародование статистики может привести к необоснованному давлению на рынок через создание ажиотажа.

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