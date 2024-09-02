Белоусов обратился к российским военным в зоне СВО

Белоусов поздравил военных с контролем над Константиновкой и Кирово в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российским военнослужащим, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), и поздравил их с контролем над Константиновкой и Кирово в Донецкой народной республике (ДНР). Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

Руководитель министерства поздравил командование и личный состав 57-го мотострелкового полка, а также командование и личный состав 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады и командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады.

Военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях за населенные пункты в ДНР, наградили государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

«Министр обороны Российской Федерации поблагодарил воинов за верность Отечеству и присяге, выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России», — говорится в сообщении.

Ранее Белоусов поздравил командование и личный состав 589-го мотострелкового полка с взятием под контроль населенного пункта Орловка в ДНР 433-й гвардейский мотострелковый полк с взятием Бердычей, Очеретино и Евгеновки.