Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:44, 2 сентября 2024Россия

Белоусов обратился к российским военным в зоне СВО

Белоусов поздравил военных с контролем над Константиновкой и Кирово в ДНР

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российским военнослужащим, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), и поздравил их с контролем над Константиновкой и Кирово в Донецкой народной республике (ДНР). Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

Руководитель министерства поздравил командование и личный состав 57-го мотострелкового полка, а также командование и личный состав 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады и командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады.

Военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях за населенные пункты в ДНР, наградили государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

«Министр обороны Российской Федерации поблагодарил воинов за верность Отечеству и присяге, выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России», — говорится в сообщении.

Ранее Белоусов поздравил командование и личный состав 589-го мотострелкового полка с взятием под контроль населенного пункта Орловка в ДНР 433-й гвардейский мотострелковый полк с взятием Бердычей, Очеретино и Евгеновки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатор подтвердил попадание ракеты ВСУ по детсаду в регионе России

      Уролог назвал нормальный размер пениса

      В ЛНР указали на признаки усталости ВСУ

      Отбывавшую пожизненный срок во Вьетнаме россиянку этапировали в Ростовскую область

      Глава Херсонской ОВА сообщил о повреждении критической инфраструктуры

      В России захотели увеличить пособие по уходу за ребенком

      ВКС России получили новую партию Су-34

      Белоусов обратился к российским военным в зоне СВО

      Россияне стали чаще просрочивать платежи по ипотеке

      В России рассказали о шансах Совбеза ООН признать Украину страной-террористом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше