Бывший агент ЦРУ рассказал об особенностях вербовки шпионов в России

Бывший агент ЦРУ Джим Олсон рассказал, как вербовал шпионов в Москве

Бывший агент ЦРУ Джим Олсон рассказал, как во времена Холодной войны вербовал в Москве шпионов. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Олсона, главным при вербовке было дать человеку то, в чем он действительно нуждается. «Они будут рисковать жизнью, если их потребности удовлетворят», — пояснил он.

Легче всего, по мнению Олсона, было работать с теми, кто просто хотел заработать. Встречались люди и с другими мотивами. Одни ненавидели политический режим в Советском Союзе, у других были больные родственники, которые могли спасти только в США, третьи мечтали поучиться за границей.

Олсон утверждает, что принципиально не хотел заставлять людей работать на Америку против их воли и не использовал сексуальные провокации, поскольку считал такой подход недостаточно надежным. Он также отметил, что искренне переживал, когда завербованных агентов разоблачали, и старался этого не допускать.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель правительственной программы США по изучению неопознанных феноменов Луис Элизондо рассказал о секретной охоте на НЛО и ловушках для пришельцев, которые якобы готовил Пентагон. «У нас был план устроить нечто с действительно крупным ядерным следом, — заявил он. — Нечто, перед чем НЛО, как мы знаем, не могут устоять».

