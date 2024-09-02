Бывший замминистра обороны Попов отказался оспаривать свой арест

Обвиняемый в аферах экс-замминистра обороны Попов не будет оспаривать арест

Бывший заместитель министра обороны России Павел Попов, арестованный по делу об аферах, отказался оспаривать свой арест. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Игорь Дюкин.

По словам Дюкина, апелляцию подавать они не будут. Адвокат также сообщил, что Попову еще не предъявили обвинение.

Павел Попов был задержан 29 августа. Он проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Его дело связано с махинациями в подмосковном парке «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. 235-й гарнизонный военный суд в Москве отправил его под стражу на два месяца, до 29 октября. Мужчина свою вину не признает.