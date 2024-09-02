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13:53, 2 сентября 2024Силовые структуры

Бывший замминистра обороны Попов отказался оспаривать свой арест

Обвиняемый в аферах экс-замминистра обороны Попов не будет оспаривать арест
Павел Попов

Павел Попов. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бывший заместитель министра обороны России Павел Попов, арестованный по делу об аферах, отказался оспаривать свой арест. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Игорь Дюкин.

По словам Дюкина, апелляцию подавать они не будут. Адвокат также сообщил, что Попову еще не предъявили обвинение.

Павел Попов был задержан 29 августа. Он проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Его дело связано с махинациями в подмосковном парке «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. 235-й гарнизонный военный суд в Москве отправил его под стражу на два месяца, до 29 октября. Мужчина свою вину не признает.

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