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09:29, 2 сентября 2024Наука и техника

Обнаружены невозможные бактерии

mBio: обнаружены поедающие другие клетки бактерии

Изображение: Sainsbury Wellcome Centre / medicalxpress.com

Ученые Йенского университета обнаружили прокариотические бактерии, способные поедать другие клетки, что ранее считалось невозможным. Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале mBio.

Обнаруженные бактерии относятся к группе планктомицетов, которые представляют собой очень необычные прокариоты. Эти микроорганизмы обладают способностью к эндоцитозу — процессу, который считался возможным только для эукариот, имеющих митохондрии для обеспечения необходимой энергии.

Исследователи изначально сомневались в возможности прокариотического эндоцитоза. В ходе нового эксперимента ученые провели длительные исследования и секвенирование генома нового планктомицета, названного Uabimicrobium helgolandensis, который был выделен из вод Северного моря.

Результаты исследования показали, что Uabimicrobium helgolandensis действительно способен поглощать другие бактерии, что противоречит существующей теории о том, что прокариоты энергетически неспособны к эндоцитозу. Эти данные дают новые основания для пересмотра существующих взглядов на происхождение эукариот и их развитие.

Кроме того, секвенирование генома Uabimicrobium helgolandensis позволило исследователям предложить новые гипотезы о молекулярных механизмах поглощения бактериальных клеток. Эти механизмы, по мнению ученых, могут пролить свет на процессы, которые могли играть ключевую роль в эукариогенезе. Предполагается, что хищные планктомицеты, такие как Uabimicrobium helgolandensis, могут быть своеобразным мостом между прокариотами и эукариотами.

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      Александр Еникеев
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