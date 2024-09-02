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11:15, 2 сентября 2024Экономика

Дефицит курьеров стал угрожать росту одного из сегментов экономики

Life Pay: обороты сервисов доставки продуктов выросли почти на 35 процентов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В конце лета 2024 года российские сервисы доставки продуктов из магазинов и еды из ресторанов увеличили обороты на 34,6 процента в годовом выражении. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на разработчика решений для автоматизации приема платежей Life Pay.

Такую динамику объясняют внушительным увеличением среднего чека, который вырос на 26 процентов, а кроме того, ростом числа заказов почти на семь процентов. В Infoline полагают, что в последнем месяце лета сегмент e-grocery вырос год к году на 40 процентов, число заказов — на 16 процентов, а средний чек — на 20 процентов.

При этом отмечается, что расходы сервисов на доставку стали больше по причине острого дефицита курьеров. Есть мнение, что из-за этого рост рынка доставки может забуксовать. Пока исправить ситуацию не удается даже за счет повышения оплаты курьеров.

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По данным на начало августа, средняя зарплата курьеров в России выросла до 110 тысяч рублей. В некоторых сервисах им готовы платить до 202 тысяч рублей на руки. На такой оклад могут рассчитывать курьеры, располагающие автомобилем.

При этом в апреле-июне российский рынок онлайн-продажи продуктов сократился впервые за последние два года.

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