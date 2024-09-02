Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 пожалели о переносе игры

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 назвали разработку игру плохой с точки зрения бизнеса

Представители украинской студии GSC Game World пожалели, что им пришлось неоднократно переносить выход S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом PR-директор студии Захар Бочаров заявил в интервью изданию Videogamer.

По словам Бочарова, релиз новой части серии S.T.A.L.K.E.R. пришлось несколько раз откладывать из-за переезда студии и прочих проблем, а также амбиций разработчиков. «Итак, я просто прокрутил в голове семь лет и подумал: "Черт, это была действительно плохая бизнес-идея"», - заметил представитель GSC Game World. Специалист признал, что проект получился плохим с точки зрения бизнеса.

Захар Бочаров отметил, что создатели игры рассчитывали вложить в разработку гораздо меньшие деньги. Также в ходе создания S.T.A.L.K.E.R. 2 возникли новые издержки из-за того, что GSC Game World решила издавать игру своими силами. «Каждая задержка обходится нам дорого», — признался представитель студии.

В разговоре с журналистом Videogamer Бочаров заявил, что знает, как расстраивает геймеров каждая новость о задержке. «Мы понимаем, что люди устали ждать. Вы действительно хотите, чтобы он вышел. Мы просто делаем то, что необходимо», — подытожил PR-директор студии и заметил, что проект находится «на финишной прямой». Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 20 ноября 2024 года.

В последний на данный момент раз о переносе S.T.A.L.K.E.R. 2 объявили в конце июля, пообещав выпустить тайтл в конце ноября. До этого релиз игры был запланирован на 5 сентября.