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03:57, 2 сентября 2024Из жизни

Девушка проснулась и обнаружила на кровати подругу детства с перерезанным горлом

Фото: Megan Lee / Unsplash

В Индии девушка проснулась в одной постели со своей убитой подругой. Об этом пишет Times of India.

Навиашри и Айшвария, знавшие друг друга с детства, встретились в городе Бангалор во вторник, 27 августа. Навиашри хотела рассказать Айшварии и их другу Сунилом о сложной семейной ситуации, в которую она попала. Год назад Навиашри вопреки желанию родителей вышла замуж за 31-летнего водителя такси Аруна Кирана. После женитьбы выяснилось, что муж не одобряет ее профессию. Навиашри работала хореографом, но танцы вызывали у Кирана недовольство и ревность. Он подозревал жену в измене и требовал, чтобы она занялась чем-то другим. Выслушав Навиашри, Сунил посоветовал ей обратиться в полицию, а Айшвария предложила переночевать у подруги и тем самым поддержать ее.

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Айшвария приехала к Навиашри, они выпили пива, а затем поужинали вместе с Кираном. После этого между супругами началась очередная ссора. Когда страсти немного утихли, подруги пошли в отдельную спальню и легли спать вдвоем. Утром Айшвария проснулась от того, что постельное белье на кровати было мокрым. Вскоре она обнаружила рядом с собой бездыханную подругу, у которой было перерезано горло. Кирана дома не оказалось.

После предварительного расследования полиция пришла к выводу, что именно Киран ночью напал на жену, а затем скрылся. Его нашли и арестовали. Предположительно причиной насилия стала угроза Навиашри обратиться в правоохранительные органы и пожаловаться на мужа.

Ранее сообщалось, что женщину из Индии арестовали за то, что она расправилась с трехлетней дочерью ради свадьбы. Она решила, что таким образом избавится от препятствия и сможет выйти замуж за любовника,

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      Антонина Черташ
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