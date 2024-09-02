Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:37, 2 сентября 2024Наука и техника

Для российских военных создали специальный мессенджер

«Известия»: в России разработали закрытый мессенджер для военных целей

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Российские специалисты разработали специальный закрытый мессенджер, предназначенный для военных целей, сообщают «Известия». Программа прошла испытания в зоне боевых действий и успешно применяется на поле боя.

Программное обеспечение (ПО) было создано добровольческой командой «Локтар». Отмечается, что мессенджер позволяет передавать сообщения, оповещать об обстановке и делиться геоданными. Помимо этого, разработка имеет встроенные средства контроля типа передаваемых данных в зависимости от пропускной способности средств связи.

«В условиях боевого применения работа мессенджера на переднем крае без доступа в интернет или сервера уже является необходимым требованием. Поэтому в наше ПО это было заложено изначально, но также мы добавили способность передавать данные между устройствами через имеющиеся на ЛБС средства связи», — рассказал представитель проекта. Он объяснил, что эта функция позволяет пользователям на разных каналах связи обмениваться информацией в одном чате.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» разработал специальную опору, которая повысит эффективность стрелкового оружия в рамках борьбы с дронами. В зависимости от модификации изделие позволяет закрепить один или два пулемета Калашникова ПКМ или ПКТ либо автоматы Калашникова.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Распыляют непонятный газ». Алаудинов обвинил ВСУ в применении химоружия в Курской области

      В Германии рассказали о проблеме ВСУ из-за атаки на Курскую область

      На Украине призвали к отставке главы Минобороны после крушения F-16

      Заложница раскрыла подробности об иностранце среди террористов в Беслане

      Для российских военных создали специальный мессенджер

      В Норвегии нашли тушу «российского кита-шпиона»

      Драка со стрельбой произошла в центре Москвы

      На Западе сообщили о приближении российских войск к Красноармейску

      Полиция задержала участника конфликта со стрельбой в Москве

      Алаудинов рассказал о «криках и визгах» солдат ВСУ после атаки в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше