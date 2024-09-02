Для российских военных создали специальный мессенджер

«Известия»: в России разработали закрытый мессенджер для военных целей

Российские специалисты разработали специальный закрытый мессенджер, предназначенный для военных целей, сообщают «Известия». Программа прошла испытания в зоне боевых действий и успешно применяется на поле боя.

Программное обеспечение (ПО) было создано добровольческой командой «Локтар». Отмечается, что мессенджер позволяет передавать сообщения, оповещать об обстановке и делиться геоданными. Помимо этого, разработка имеет встроенные средства контроля типа передаваемых данных в зависимости от пропускной способности средств связи.

«В условиях боевого применения работа мессенджера на переднем крае без доступа в интернет или сервера уже является необходимым требованием. Поэтому в наше ПО это было заложено изначально, но также мы добавили способность передавать данные между устройствами через имеющиеся на ЛБС средства связи», — рассказал представитель проекта. Он объяснил, что эта функция позволяет пользователям на разных каналах связи обмениваться информацией в одном чате.

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