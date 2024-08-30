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11:13, 30 августа 2024Наука и техника

В России повысят эффективность оружия против дронов

«Калашников» разработал опоры под стрелковое оружие для борьбы с дронами

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Концерн «Калашников» разработал специальную опору, которая повысит эффективность стрелкового оружия в рамках борьбы с дронами. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Отмечается, что изделие создано специалистами конструкторско-технологического центра «Калашникова» по запросу силовых ведомств, участвующих в спецоперации. Опора предназначена для закрепления стрелкового оружия в ходе обстрела малоразмерных воздушных целей.

Опора представляет собой складную телескопическую треногу с установленным на ней подвижным станком. В зависимости от модификации изделие позволяет закрепить один или два пулемета Калашникова ПКМ или ПКТ либо автоматы Калашникова.

«На создание опоры ушло не более трех месяцев. Испытания успешно пройдены, концерн "Калашников" готов изготавливать опоры для нужд силовых структур РФ», — говорится в сообщении.

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