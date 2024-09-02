Европейская страна выделит Украине миллионы евро на ремонт энергоинфраструктуры

Нидерланды выделят Украине €200 млн на ремонт поврежденной энергоинфраструктуры

Нидерланды выделят Украине 200 миллионов евро на ремонт поврежденной российскими атаками энергоинфраструктуры. О новом пакете помощи заявил премьер-министр страны Дик Схоф, его слова приводит РИА Новости.

По данным представителя королевства, европейская страна должна сделать все возможное, чтобы «помочь Украине продолжать двигаться вперед». Об этом он заявил по итогам встречи с Владимиром Зеленским в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.

В июне Нидерланды уже выделяли Киеву 138 миллионов евро, в том числе на ремонт энергетической инфраструктуры и гумпомощь. При этом в конце апреля правительство Нидерландов утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь стране на 2024-2026 годы. В 2023 году Нидерланды оказали Украине военной помощи на 1,6 миллиарда евро.

В мае глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен пообещала закупить технику для Украины на 175 миллионов долларов. Этот пакет помощи поступит через Международный фонд для Украины (IFU), софинансируемый Нидерландами. Министр подчеркнула, что Вооруженным силам республики (ВСУ) необходимы большие ресурсы для воздушной и морской обороны.

Также Нидерланды отправят ВСУ 28 гусеничных бронированных вездеходов-амфибий Viking. Об этих планах в соцсетях объявил глава голландского Минобороны Рубен Брекелманс.