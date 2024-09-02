Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:52, 2 сентября 2024Экономика

Европейская страна выделит Украине миллионы евро на ремонт энергоинфраструктуры

Нидерланды выделят Украине €200 млн на ремонт поврежденной энергоинфраструктуры

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Нидерланды выделят Украине 200 миллионов евро на ремонт поврежденной российскими атаками энергоинфраструктуры. О новом пакете помощи заявил премьер-министр страны Дик Схоф, его слова приводит РИА Новости.

По данным представителя королевства, европейская страна должна сделать все возможное, чтобы «помочь Украине продолжать двигаться вперед». Об этом он заявил по итогам встречи с Владимиром Зеленским в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.

В июне Нидерланды уже выделяли Киеву 138 миллионов евро, в том числе на ремонт энергетической инфраструктуры и гумпомощь. При этом в конце апреля правительство Нидерландов утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь стране на 2024-2026 годы. В 2023 году Нидерланды оказали Украине военной помощи на 1,6 миллиарда евро.

В мае глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен пообещала закупить технику для Украины на 175 миллионов долларов. Этот пакет помощи поступит через Международный фонд для Украины (IFU), софинансируемый Нидерландами. Министр подчеркнула, что Вооруженным силам республики (ВСУ) необходимы большие ресурсы для воздушной и морской обороны.

Также Нидерланды отправят ВСУ 28 гусеничных бронированных вездеходов-амфибий Viking. Об этих планах в соцсетях объявил глава голландского Минобороны Рубен Брекелманс.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин приехал в Монголию. Евросоюз обеспокоен этим визитом из-за ордера МУС

      В США признали ошибку в пользу соперницы россиянки на US Open

      В Турции избили американского солдата из-за поддержки Израиля

      Польшу уличили в планах сбивать ракеты России без участия НАТО

      Врач назвал водку одним из самых опасных видов алкоголя

      Патрушев рассказал о современном оружии России

      Сын Балабанова предложил поставить памятник режиссеру

      Качество вьетнамского пива оценили

      Отар Кушанашвили раскрыл новые подробности лечения от рака

      Мужчина заманил туристку в заваленный матрасами дом в Париже и изнасиловал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше