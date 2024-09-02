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16:43, 2 сентября 2024Наука и техника

В Windows 11 нашли «режим бога»

PCWorld: специальный режим открыл возможность расширенной настройки Windows 11

Фото: Unsplash

В Windows 11 добавлен специальный режим, открывающий возможности для расширенной настройки ОС. Об этом сообщает издание PCWorld.

Нашедший особый способ настроек Windows журналист Джон Мартиндейл назвал его «режимом бога» (God Mode). По словам специалиста, этот режим не является чем-то исключительным и был замечен еще в прошлых версиях Windows, однако его решили сохранить и перенести в актуальную ОС.

Для запуска особого режима нужно создать на рабочем столе папку с названием «GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}». Затем стандартная иконка папки изменится на значок «Панели управления». Мартиндейл рассказал, что с помощью «режима бога» можно управлять шифрованием BitLocker, настройками сети, устройствами Bluetooth, а также создавать резервные копии файлов, изменять дату и время и еще десятки параметров системы.

«"Режим бога" — это скрытая функция, которая значительно упрощает настройку различных параметров Windows», — подчеркнул специалист PCWorld. По словам Джона Мартиндейла, для отключения этого режима нужно удалить созданную папку-ярлык с рабочего стола.

В конце августа журналисты портала PCWorld назвали Windows 10 «рекламным щитом» корпорации Microsoft. По их словам, компания использует устаревшую ОС исключительно для продвижения Windows 11.

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      Андрей Ставицкий
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