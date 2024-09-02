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08:09, 2 сентября 2024Россия

Губернатор сообщил о пострадавшей при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков: при атаке ВСУ в Дубовом ранена женщина
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

В Белгородском районе в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Дубовое ранения получила женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона.

В Белгороде снаряды попали в социальный и коммерческий объекты. Кроме того, там в частных владениях оказались выбиты окна, посечены фасады и кровли, также повреждения получил легковой автомобиль.

В Дубовом загорелись два дома и четыре авто, в поселке Майский — один дом. Сотрудники МЧС уже потушили возгорания. На местах происшествия работают сотрудники оперативных служб — они уточняют информацию о последствиях воздушной атаки.

Утром в понедельник, 2 сентября, Белгород попал под удар со стороны ВСУ. Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, в результате прямого попадания ракеты оказался почти полностью разрушен детский сад «Львенок» и еще один коммерческий объект. Сколько всего снарядов ВСУ выпустили по региону — не уточняется. По данным Минобороны, за ночь над областью перехватили один беспилотник.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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