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12:25, 2 сентября 2024Спорт

Итальянского гребца лишили бронзы Паралимпиады-2024 из-за телефона в лодке

Итальянского гребца Перини лишили бронзы Паралимпиады из-за телефона в лодке
Джакомо Перини

Джакомо Перини. Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Итальянского гребца Джакомо Перини лишили бронзовой медали летних Паралимпийских игр в Париже из-за обнаруженного в лодке мобильного телефона. Об этом сообщается на сайте Федерации гребли Италии.

Спортсмен занял третье место в соревнованиях в категории PR1 (атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата), после чего арбитры проверили его сумку. Там был найден мобильный телефон, который запрещен правилами.

Итальянская сторона отметила, что Перини случайно забыл выложить устройство и не пользовался им во время гонки, однако судьи отклонили апелляцию на пересмотр результата. Федерация гребли Италии планирует обратиться в Международную федерацию гребного спорта.

Паралимпиада-2024 завершится 8 сентября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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