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21:48, 2 сентября 2024Спорт

Карпин высказался о будущем сборной России на международной арене

Карпин не исключил, что сборная России примет участие в отборе на Евро-2028

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о будущем национальной команды на международной арене. Его слова приводит «Чемпионат».

Карпин не исключил, что сборная России примет участие в отборе на Евро-2028. «У меня есть четкое понимание, для чего мы играем. Нас все равно вернут — через год, два, но вернут», — заключил он.

С февраля 2022 года российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от всех международных турниров по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Россияне проводят только товарищеские встречи.

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