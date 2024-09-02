Китаю предсказали неожиданный результат экономического спада

Reuters: из-за экономического спада в Китае усугубится проблема ожирения

Экономический спад в Китае чреват тем, что в стране усугубится проблема ожирения. Об этом сообщило Reuters.

Агентство цитирует экономиста из Университета Сонгюнгван в Южной Корее Джун Сон Кима. Он считает, что из-за экономических проблем и снижения доходов в Китае может вырасти потребление некачественных продуктов питания, таких как фастфуд. А это будет усиливать проблему ожирения.

Reuters сообщает, что, так как Китай строит меньше домов и мостов, его потребители покупают более дешевую и менее полезную еду. Как следствие уровень ожирения в стране может расти гораздо быстрее и приводить к увеличению расходов на здравоохранение. Ситуацию ухудшает еще и то, что в условиях модернизации экономики, основанной на технологических инновациях, работа все большего числа людей становится малоподвижной.

По словам старшего научного сотрудника по глобальному здравоохранению в Совете по международным отношениям Яньчжуна Хуана, экономические спады часто приводят к изменениям в образе жизни людей. Их пищевые привычки могут стать нерегулярными, а социальная активность снизится. Закономерным итогом такого развития событий станет рост заболеваемости ожирением и диабетом.

По информации информационного агентства «Синьхуа», больше 50 процентов взрослых китайцев страдают ожирением или имеют избыточный вес. Между тем, согласно исследованию BMC Public Health, расходы на лечение, связанное с избыточным весом, к 2030 году будут поглощать до 22 процентов бюджета здравоохранения, а это 418 миллиардов юаней.

Также есть сведения, что доля мальчиков, страдающих ожирением, в Китае выросла с 1,3 процента в 1990 году до 15,2 процента в 2022 году. У девочек это показатель вырос с 0,6 процента до 7,7 процента.

Ранее доктор медицинских наук, экс-президент Общества бариатрических хирургов России Бекхан Хациев заявил, что причина развития ожирения у молодых мужчин связана с нарушением пищевого поведения в детстве.