Культовая группа отменила концерты в Казахстане и Грузии

Группа Placebo сообщила об отмене своих выступлений в Казахстане и Грузии

Британская рок-группа Placebo отменила выступление в Казахстане по неназванной причине. Об этом артисты сообщили в своих аккаунтах в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Основатели культового коллектива Брайан Молко и Стефан Олсдал рассказали, что срыв концерта, запланированного на 8 сентября, не связан с профессионализмом площадки и организаторов, но случился «по веским косвенным причинам». Музыканты должны были выйти на сцену в рамках фестиваля Park Live в Алма-Ате.

Также из-за сложной логистики был отменен концерт в столице Грузии Тбилиси, который должен был пройти 12 сентября.

«Несмотря на все усилия наших грузинских промоутеров, отмена выступления в Казахстане сделало невозможным выступление в Грузии», — заявили лидеры Placebo.

Ранее стало известно, что американский рэпер XZibit решил дать серию концертов в России.