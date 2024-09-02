Лавров заявил о готовности России вернуться в «зерновую сделку»

Лавров: весной этого года Россия была готова вернуться в «зерновую сделку»

Весной этого года Москва была готова вернуться в «зерновую сделку», которую в обновленном виде предложила Турция. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Была попытка весной этого года со стороны Турции возобновить в видоизмененном формате договоренности о защите поставок продовольствия. Мы были готовы», — рассказал дипломат.

Лавров также добавил, что в процессе переговоров Украина внесла предложение добавить в новую версию договора положение об обеспечении безопасности атомных электростанций (АЭС). Однако он подчеркнул, что Киев позже сам отказался от идеи, которая было поддержана президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом как гарантия соглашения.

11 июня президент России Владимир Путин заявил, что вины Москвы в отмене зерновой сделки нет. Глава государства также почеркнул роль турецкого лидера Эрдогана в том, что эта сделка была заключена.