Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:45, 2 сентября 2024Мир

Лавров заявил о готовности России вернуться в «зерновую сделку»

Лавров: весной этого года Россия была готова вернуться в «зерновую сделку»

Фото: Umit Bektas / Reuters

Весной этого года Москва была готова вернуться в «зерновую сделку», которую в обновленном виде предложила Турция. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Была попытка весной этого года со стороны Турции возобновить в видоизмененном формате договоренности о защите поставок продовольствия. Мы были готовы», — рассказал дипломат.

Лавров также добавил, что в процессе переговоров Украина внесла предложение добавить в новую версию договора положение об обеспечении безопасности атомных электростанций (АЭС). Однако он подчеркнул, что Киев позже сам отказался от идеи, которая было поддержана президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом как гарантия соглашения.

11 июня президент России Владимир Путин заявил, что вины Москвы в отмене зерновой сделки нет. Глава государства также почеркнул роль турецкого лидера Эрдогана в том, что эта сделка была заключена.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Польша заявила об обязанности сбивать ракеты России над Украиной. Что об этом думают в НАТО и как это повлияет на СВО?

      Стало известно о нарушении работы экипажа МКС из-за Starliner

      Лавров обвинил Украину в срыве восстановления зерновой сделки

      Путин рассказал о знающих китайских язык членах семьи

      Москвичам рассказали о дождях в сентябре

      Следователи рассказали об основных версиях крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

      Минобороны показало уничтожение дивизиона ПВО ВСУ в Сумской области

      Экс-советнику губернатора Орловской области предъявили обвинение

      Лукашенко вспомнил о своих оппозиционных взглядах

      Предсказано будущее рынка жилья в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше