Минобороны заявило о новой попытке ВСУ атаковать Россию

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в 10:55 по московскому времени дежурные военные сбили очередной украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области. Район уничтожения дрона и информация о возможных последствиях на земле не уточняются.

Ранее ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки почти полностью оказался разрушен детсад «Львенок». Кроме того, в городе пострадали 11 мирных жителей, в том числе двое детей, которые находятся в тяжелом состоянии и вскоре будут направлены в Москву.

Гладков также опубликовал кадры с разрушениями после атаки ВСУ. На них видно уничтоженные машины, поврежденные фасады зданий и работа сотрудников МЧС.