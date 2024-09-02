Мужчина заманил туристку в заваленный матрасами дом в Париже и изнасиловал

В Париже мужчина заманил британскую туристку в заваленный матрасами дом, изнасиловал и оставил одну. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что 34-летняя иностранка познакомилась с мужчиной во время отдыха в ночном клубе с друзьями. В субботу, 31 августа, около 4:00 утра (5:00 по мск) британка поехала с новым знакомым в кальянную, однако вместо этого он привез ее в неизвестный дом.

На следующее утро женщина проснулась в комнате, пол которой «был устлан матрасами». Друзья туристки к этому моменту уже заявили о ее пропаже, поэтому полиция нашла ее по местоположению телефона. Иностранка рассказала, что чувствует боль в интимной зоне, и предположила, что ее изнасиловали. Ведется расследование.

Ранее в Париже пятеро мужчин надругались над австралийской туристкой. Это случилось накануне открытия Олимпийских игр и вызвало сомнения в безопасности французского города для приезжих.