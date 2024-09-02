Мужчину задержали за расправу над россиянкой и ее дочерью

В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери

В Пермском крае задержали мужчину, подозреваемого в расправе над россиянкой 1996 года рождения и ее дочерью 2017 года рождения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ближайшее время его допросят следователи.

29 августа женщина с дочерью с признаками с насилия и без признаков жизни были обнаружены в одной из квартир в городе Чусовой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.