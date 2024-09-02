Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:49, 2 сентября 2024Силовые структуры

Мужчину задержали за расправу над россиянкой и ее дочерью

В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Пермском крае задержали мужчину, подозреваемого в расправе над россиянкой 1996 года рождения и ее дочерью 2017 года рождения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ближайшее время его допросят следователи.

29 августа женщина с дочерью с признаками с насилия и без признаков жизни были обнаружены в одной из квартир в городе Чусовой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо разобраться с этими бандитами». Путин раскрыл военные планы России до перехода к мирным переговорам с Украиной

      Волонтеры очистили от мусора десятки гектаров заповедных земель

      В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении за сутки

      В Минобороны раскрыли потери ВСУ за все время боев в Курской области

      В Минобороны сообщили об атаках штурмовиков ВСУ в Курской области

      ВС России нанесли удар по расположению «Азова» в Харькове. Боевики превратили торговый центр в военную базу

      Поставки российского газа в страну НАТО взлетели

      «Союз МС-26» состыковали с переходным отсеком «Союза-2.1а»

      Суд начал подготовку к суду между Бакальчуками

      Российские ценные бумаги упали до минимума более чем за год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше