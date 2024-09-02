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13:15, 2 сентября 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли подробности бегства депутата-защитника УПЦ

ГБР раскрыло подробности побега депутата Верховной рады Дмитрука
Артем Дмитрук

Артем Дмитрук. Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины раскрыло подробности побега депутата Верховной рады Артема Дмитрука, защищавшего интересы Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Дмитрук, говорится в пресс-релизе ГБР, выехал из Киева днем в направлении Одессы на авто с водителем. Затем «нардеп вышел из машины на трассе у одного из населенных пунктов Раздельнянского района Одесской области», заявило ведомство. Далее депутату помогли незаконно пересечь границу с Молдавией, откуда он направился в Италию.

Имя и фамилия депутата в пресс-релизе не упоминаются, но издание «Украинская правда» утверждает, что речь идет именно о Дмитруке. Все лица, добавляет ГБР, причастные к организации побега нардепа, арестованы.

Ранее ГБР Украины открыло уголовное дело о незаконном пересечении границы Дмитруком. Его подозревают в нападениях на граждан. Через несколько дней его объявили в розыск.

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      Алевтина Запольская
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