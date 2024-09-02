На Украине раскрыли подробности бегства депутата-защитника УПЦ

ГБР раскрыло подробности побега депутата Верховной рады Дмитрука

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины раскрыло подробности побега депутата Верховной рады Артема Дмитрука, защищавшего интересы Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Дмитрук, говорится в пресс-релизе ГБР, выехал из Киева днем в направлении Одессы на авто с водителем. Затем «нардеп вышел из машины на трассе у одного из населенных пунктов Раздельнянского района Одесской области», заявило ведомство. Далее депутату помогли незаконно пересечь границу с Молдавией, откуда он направился в Италию.

Имя и фамилия депутата в пресс-релизе не упоминаются, но издание «Украинская правда» утверждает, что речь идет именно о Дмитруке. Все лица, добавляет ГБР, причастные к организации побега нардепа, арестованы.

Ранее ГБР Украины открыло уголовное дело о незаконном пересечении границы Дмитруком. Его подозревают в нападениях на граждан. Через несколько дней его объявили в розыск.