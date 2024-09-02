Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:27, 2 сентября 2024Бывший СССР

На ЗАЭС отключили линию энергоснабжения «Ферросплавная-1»

На ЗАЭС отключили высоковольтную линию энергоснабжения «Ферросплавная-1»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловатт «Ферросплавная-1» отключилась на Запорожской АЭС (ЗАЭС) из-за автоматики. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

Уточняется, что собственные нужды атомной электростанции запитаны от линии 750 киловатт «Днепровская». В публикации отмечается, что нарушений пределов и условий безопасности не произошло, персонал готов к реагированию.

Радиационный фон после инцидента на объекте и прилегающей территории не изменился. На данный момент все блоки станции находятся в состоянии «холодный останов».

23 августа на Запорожской атомной электростанции под действием автоматики уже была отключена высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1».

Ранее, 17 августа, беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал территорию ЗАЭС. Отмечается, что дрон сбросил заряд на дорогу рядом с энергоблоками, которой постоянно пользуются рабочие.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Важнее всего остановить этот каток». На Украине боятся, что потеря Покровска может привести к серии катастроф

      Западу стало труднее выполнять данные Украине обещания

      Маску предрекли потерю бизнеса в Бразилии

      Американские военные подверглись нападению в турецком Измире

      Медведев вышел в 1/4 финала US Open

      В Киеве сообщили об увольнении главы «Укрэнерго»

      Истребитель МиГ-29 разбился в Индии

      Россиянам назвали способ правильно разговаривать с начальством о повышении зарплаты

      Число пострадавших из-за атаки ВСУ Курской области увеличилось

      В Молдавии оценили выдвижение Санду в президенты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше