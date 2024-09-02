На ЗАЭС отключили линию энергоснабжения «Ферросплавная-1»

На ЗАЭС отключили высоковольтную линию энергоснабжения «Ферросплавная-1»

Высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловатт «Ферросплавная-1» отключилась на Запорожской АЭС (ЗАЭС) из-за автоматики. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

Уточняется, что собственные нужды атомной электростанции запитаны от линии 750 киловатт «Днепровская». В публикации отмечается, что нарушений пределов и условий безопасности не произошло, персонал готов к реагированию.

Радиационный фон после инцидента на объекте и прилегающей территории не изменился. На данный момент все блоки станции находятся в состоянии «холодный останов».

23 августа на Запорожской атомной электростанции под действием автоматики уже была отключена высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1».

Ранее, 17 августа, беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал территорию ЗАЭС. Отмечается, что дрон сбросил заряд на дорогу рядом с энергоблоками, которой постоянно пользуются рабочие.