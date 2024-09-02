Наряд жены Канье Уэста в его отсутствие вызвал споры в сети

Образ австралийского дизайнера Бьянки Цензори в отсутствие мужа — американского рэпера Канье Уэста — вызвал споры в сети. Данный материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что 29-летняя избранница исполнителя, известная своими обнажающими тело нарядами, попала на камеру видеонаблюдения в Мельбурне. В свою очередь, владелец бургерной College Dropout Burgers Марк Элкхури поделился указанным роликом в TikTok.

На размещенных кадрах девушка предстала в черных брюках, кроссовках и толстовке. При этом она надела капюшон на голову, частично скрыв лицо.

Читатели издания высказались об увиденном в комментариях. «Всегда считала, что Канье говорит Бьянке, что ей надевать, когда они вместе появляются на публике», «Это эксплуататорские и оскорбительные отношения. Надеюсь, она наконец образумится и уйдет», «Доказательство того, что Уэст ее принуждает [носить откровенные наряды]», «Возможно, это больше связано с тем, что ее арестуют в Мельбурне», «Австралийцы не потерпели бы такого возмутительного поведения», — заявили юзеры.

В августе Бьянка Цензори в откровенном платье пришла на ужин со своей матерью и детьми мужа.