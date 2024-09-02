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18:22, 2 сентября 2024Экономика

Названа стоимость самой дешевой квартиры Санкт-Петербурга

Стоимость самой дешевой «первички» Санкт-Петербурга составила 3,47 млн рублей

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Стоимость самой дешевой квартиры Санкт-Петербурга на первичном рынке со сдачей в 2025 году, доступной для покупки на данный момент, составила 3,47 миллиона рублей. Информацию об объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «Прайд Групп».

Речь идет о квартире-студии, расположенной в Пушкинском районе города на седьмом этаже десятиэтажного дома. Ее площадь составляет 23,5 квадратных метра. Сдать дом в эксплуатацию планируют во втором квартале следующего года.

Наиболее бюджетная «полноценная» однокомнатная квартира Петербурга со сдачей в 2025-м продается за 4,7 миллиона рублей. Лот также находится в Пушкинском районе, на третьем этаже десятиэтажки. Его метраж — 31,7 «квадрата». В свою очередь, стоимость самых дешевых «двушки» (44 квадратных метра) и «трешки» (73 квадратных метра) в городе, также расположенных в Пушкинском районе, оценили в 7 и 9,6 миллиона рублей соответственно.

Ранее эксперты рынка недвижимости сравнили, где за 200 тысяч долларов (около 18 миллионов рублей) удастся приобрести жилье выгоднее — в Сочи или на острове Бали.

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      Полина Кислицына
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