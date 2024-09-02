Стали известны подробности нового проекта режиссера «Драйва»

Режиссер «Драйва» Виндинг Рефн начнет снимать новый фильм в Японии в 2025 году

Артхаусный режиссер Николас Виндинг Рефн, известный своими картинами «Драйв» и «Бронсон», готовится к новому проекту. Об этом сообщило издание Variety.

Съемки начнутся в японском Токио в начале 2025 года. Новый фильм будет первой полнометражной работой Рефна за последние 8 лет. За эти годы постановщик успел выпустить два сериала — «Слишком стар, чтобы умереть молодым» для Amazon и «Ковбой из Копенгагена» для Netflix.

Сюжет картины основан на оригинальной истории о противостоянии полицейского с японской мафией, и, как передает источник, в ней «будет много блеска, секса и насилия».

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