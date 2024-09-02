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10:41, 2 сентября 2024Экономика

Один из важнейших углеводородов начал дешеветь

Argus: коксующийся уголь начал дешеветь из-за низкого спроса на сталь

Фото: Paul Arky / Unsplash

Цена российского коксующегося угля премиум-класса с высокой летучестью к концу лета упала до 130 долларов за тонну, хотя в начале лета речь шла о 150 долларах за тонну. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Argus.

По данным Минэнерго, предприятия, добывающие коксующийся уголь, оказались в непростой ситуации из-за неблагоприятной динамики мировых цен. Трейдеры, опрошенные Argus, предсказывают падение спроса на коксующийся уголь до минимальных значений в начале сентября. Дна рынок достигнет в октябре. По другим прогнозам, положение дел не улучшится до конца года по причине того, что сталелитейный сектор Китая не растет. Спрос на сталь не оживет до IV квартала. Между тем на Китай приходится 45-55 процентов мирового потребления стали.

В свою очередь, глава направления консалтинга Neft Research Александр Котов объяснил, что сложности в китайском строительном секторе обернулись стагнацией сталелитейной отрасли КНР. Эта ситуация отражается на закупках импортного угля.

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По данным Центра ценовых индексов, в июне поставки российского коксующегося угля опустились до минимума с мая 2022 года. Если сравнивать с июнем 2023 года, то речь идет о 18-процентном падении.

Кроме того, по данным за январь-апрель 2024 года, более половины угольных компаний России оказались убыточными.

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