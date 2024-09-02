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07:37, 2 сентября 2024Россия

Опубликованы кадры из атакованного ракетами ВСУ Белгорода

В сети появились кадры из атакованного ракетами ВСУ Белгорода

В сети появились кадры из Белгорода, который утром в понедельник, 2 сентября, попал под ракетный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден мощный пожар, разгоревшийся рядом с парковской у жилого многоэтажного дома. Судя по кадрам, огонь охватил несколько автомобилей. На другой части видеозаписи показаны осколки, похожие на обломки ракеты.

Кадры, по данным канала, сняты в белгородском микрорайоне «Улитка». Местные жители рассказали, что в результате сгорели несколько авто, также в некоторых квартирах оказались выбиты окна.

Утром в понедельник, 2 сентября, Белгород попал под удар со стороны ВСУ. Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, в результате прямого попадания ракеты оказался почти полностью разрушен детский сад «Львенок» и еще один коммерческий объект. Сколько всего снарядов ВСУ выпустили по региону — не уточняется. По данным Минобороны, за ночь над областью перехватили один беспилотник.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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