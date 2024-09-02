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04:18, 2 сентября 2024Ценности

Популярная модель показала фигуру в бикини

Популярная модель Девон Виндзор показала фигуру в бикини на яхте в Сен-Тропе
Девон Виндзор

Девон Виндзор . Фото: @devwindsor

Американская модель Девон Виндзор поделилась снимками с отдыха в Сен-Тропе. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя популярная манекенщица показала фигуру в прозрачном юбке длины макси, надетой поверх бикини черного цвета. Знаменитость снялась на борту яхты в бандане и соломенной шляпе. Из аксессуаров на ней были — крупное колье и несколько золотых колец. На одном из фото инфлюэнсер также позировала в солнцезащитных очках на фоне джакузи.

В июне немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум также снялась без штанов и показала видео фанатам. Она позировала в облегающей кофте бордового цвета и кружевных трусах.

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      Карина Черных
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